【帝騎マグナパレス ザ・ナイト・オブ・ゴールド】 2026年8月 発売予定 価格 通常版：19,800円 エンスージアスト・エディション：23,650円 金属製ネームプレート付：21,560円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

アワートレジャーより、2026年8月に発売予定の 1/144スケールプラスチックモデルキット「帝騎マグナパレス ザ・ナイト・オブ・ゴールド」。本作は、永野護氏のSF漫画「ファイブスター物語」に登場する主役ロボット「帝騎マグナパレス ザ・ナイト・オブ・ゴールド」を立体化したものだ。

単行本第16巻に登場した帝騎マグナパレス ザ・ナイト・オブ・ゴールドだが、今回は原作者である永野護氏が自ら監修を務めている。F.S.S.造形で定評のあるSyujyu氏が手掛けた原型をもとに、元木博行氏（T-REX）がインジェクションキット用に設計を行なっている。

頭頂までの全高は約230mmだ

今回展示されていたものは完成見本となるが、それでも黄金に輝くボディを見ると不思議な魅力に引き込まれてしまう。頭部もまるで優雅な鎧を身につけているかのようで、ロボットというよりはアートのような仕上がりだ。

この頭部だけでも、黄金のパーツに加えて、白や赤といった複数の色が散りばめられている。こうした色使いも含め、永野氏が描く独特の造形が見事に再現されている。ちなみに製品版は単色成型になっているので、仕上げる時の参考にもなりそうだ。

イメージ通りの見た目だ

頭部だけでもかなり細かく作り込まれている

しなやかなシルエットだ

ロボットらしいメカニカルな造形でありながら、まるで骨だけのような繊細な胴体部分など、見れば見るほど新たな発見がある点も魅力だ。本キットは自分でパーツを組み立てる仕様のため、より細かい部分まで確認することができそうだ。

肩には目のような模様が入れられている

細いウエスト部分も特徴的だ

腕は兵器らしく無骨な見た目だ

両脚には、ハーモイドエンジン「閃1014」をそれぞれ1基ずつ搭載しており、主武装の「バスターランチャー」や「ガット・ブロウ」も付属している。基本的に可動しないディスプレイモデルとなっているが、通常版とは別に販売される「エンスージアスト・エディション」では、握り拳ポーズやガット・ブロウを握らせるためのハンドパーツのほか、自然なポーズにするための右ひじと右肩関節パーツなどが付属している。購入を検討している人は、そちらも併せてチェックしておこう。

手の形もしなやかだ

脚のデザインはもはや芸術的である

今回の展示では特別感のある台座の上で飾られていた

こちらの「帝騎マグナパレス ザ・ナイト・オブ・ゴールド」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中の完成見本だ。今回はフィギュアではなくプラスチックモデルキットだが、まずは実物の仕上がりを一度確かめておきたいという人は、近くを訪れた際には、ぜひ店舗にも足を運んでみよう。

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