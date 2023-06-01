【イレイナ シトラスver.】 2026年11月 発売予定 価格：22,000円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

フリューより、2026年11月に発売予定の1/6スケールフィギュア「イレイナ シトラスver.」。こちらは、ライトノベルや漫画、アニメなどメディアミックスで展開されている、白石定規氏による「魔女の旅々」の主人公「イレイナ」を立体化したものだ。

ライトノベル版のイラストはイラストレーターのあずーる氏が担当しており、今回は第24巻の表紙に描かれていたイレイナをモチーフに再現されている。手にシトラスを持って微笑みかけている姿が印象的で、作品のファンなら小説と一緒に飾っておきたくなる仕上がりだ。

フィギュアの素材はプラスチックで、全高は約155mmだ

灰色の長い髪が印象的な、こちらのイレイナ。頭頂部にはアホ毛がにょきっと飛び出しているほか、髪の一部は編み込まれており、アクセサリーでまとめられている。全体的にふんわりとした柔らかそうな雰囲気もよく出ている。

ほぼ表紙にそっくりな見た目になっており、角度によって異なる表情が楽しめるのもフィギュアならではの魅力だ。口元をきゅっと閉じて、大きな瞳で見つめる穏やかな顔を眺めているだけで、疲れた心を癒やしてくれそうだ。

再現度はかなり高めだ

頭頂部のアホ毛も目立つ

灰色の髪もしなやかだ

イレイナが身につけているのは、グリーンの制服で、その上にマントを羽織ってくつろいでいるような姿になっている。このマント部分は襟の細かいデザインが再現されているほか、胸元には魔女の証であるブローチが付けられている。

制服の上からマントを羽織っているような姿だ

胸の辺りには魔女の証のブローチが付けられている

作品のタイトルにもあるシトラスを右手に持っている

今回はしゃがんだ姿のため、目に見える部分はそれほど多くはないが、白い肌の質感など丁寧に作られていることがわかる。マントの裾辺りは地面についているのだが、その部分がふんわりと広がっているような造形になっている。

柔らかそうな手だ

白い脚がちらりと見える

マントの一部は地面についている

こちらの「イレイナ シトラスver.」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のデコマスだ。予約の受付は4月23日までとなっており、残り日数もわずかだ。どうしても手に入れたいという人は、早めに予約を済ませておくことをオススメする。

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(C) 白石定規・SBクリエイティブ／魔女の旅々製作委員会