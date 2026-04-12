「喧嘩売られたと思って」面識ない住民刺した20代男に実刑　普段から果物ナイフ持参「非常に罪質悪い」【韓国】

韓国で「他人が自分を監視している」という妄想に陥り、近隣住民に刃物を振り回した20代の男に実刑判決が下された。

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水原（スウォン）地裁・刑事11部（ソン・ビョンフン部長判事）は4月10日、殺人未遂の容疑で起訴された20代の男に懲役4年を言い渡し、治療監護を命じた。

裁判部は「この事件の犯行は、被告が被害者をはじめとする他人が“自分を監視している”という妄想を抱き、普段から持ち歩いていた果物ナイフで被害者を殺害しようとして未遂に終わったもので、犯行の動機や手口に照らして罪質が非常に悪い」と述べた。

続けて、「被害者は3週間以上の治療を要する怪我を負い、多大な精神的ショックを受けた」とした。

ただし「統合失調症などによる心神微弱の状態で犯行に及んだ点、今後適切な治療を受ければ状態が好転する可能性がある点などを有利な事情として考慮した」と判示した。

（写真＝サーチコリアニュース編集部）

男は昨年12月27日午前10時45分ごろ、京畿道華城市東弾（キョンギド・ファソンシ・トンタン）2新都市にある自身の住むアパートの地下駐車場で、駐車中だった40代の住民に対して刃物で脇腹を2回刺した疑いをもたれている。

男は住民が自分を避けて逃げ出すと、執拗に追いかける行為もしていた。ただ、2人の間に面識はないことが確認されている。男の犯行によって、住民は約3週間の治療が必要な怪我を負った。

男は検察の取り調べに対し、「相手が車の中から自分を監視し、喧嘩を売ってきたと思い込んで怒りが爆発し、犯行に及んだ」という趣旨の供述をしている。

（記事提供＝時事ジャーナル）