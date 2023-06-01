【BS12 トゥエルビ：「劇場総集編『SSSS.DYNAZENON』」】 4月12日19時～ 放送

BS12 トゥエルビにて「劇場総集編『SSSS.DYNAZENON』」が本日4月12日19時から「日曜アニメ劇場」で放送される。

「SSSS.DYNAZENON」は、1993年より放送された特撮「電光超人グリッドマン」を原点とし、「SSSS.GRIDMAN」に続く形で製作された作品。雨宮哲氏が監督を務め、脚本は平成ウルトラマンを手掛けた長谷川圭一氏、音楽は「シン・エヴァンゲリオン」や「シン・ゴジラ」も手掛けた鷺巣詩郎氏が担当している。

劇場総集編の監督はTVシリーズで助監督を務めた宮島善博氏が担当。本作特有の重厚な合体アクションと精緻な人間ドラマをさらに際立たせる劇場作品に仕上がっている。

「劇場総集編『SSSS.DYNAZENON』」

4月12日19時～放送

【ストーリー】

フジヨキ台の高校生、麻中蓬は学校帰りにガウマという風変わりな男と出会った。ガウマは怪獣使いと名乗り、行き倒れ寸前だった自分を救ってくれた蓬に何かと絡み始める。そんな時、怪獣が出現した。同時にガウマの持っていた龍の置物が巨大ロボット・ダイナゼノンに姿を変える。混乱の中、蓬はクラスメートの南夢芽、その場に居合わせた山中暦とともにダイナゼノンのボディに取り込まれてしまった。かくしてガウマを中心として、蓬、夢芽、暦、そして暦のイトコの飛鳥川ちせが加わって対怪獣チーム・ガウマ隊が結成されるのだった。ガウマ隊に立ちはだかるのは、ジュウガ、オニジャ、ムジナ、シズムたち怪獣優生思想である。ガウマ隊と怪獣優生思想、仲間と仲間の戦いの果てに待つものは何か？

【キャスト】

役名：キャスト

ガウマ：濱野大輝

麻中 蓬：榎木淳弥

南 夢芽：若山詩音

山中 暦：梅原裕一郎

飛鳥川ちせ：安済知佳

ジュウガ：神谷浩史

オニジャ：内田雄馬

ムジナ：諏訪彩花

シズム：内山昂輝

稲本さん：伊瀬茉莉也

鳴衣：田所あずさ

淡木：小笠原仁

なずみ：梶原岳人

らんか：土屋李央

金石：遠野ひかる

（敬称略）

【スタッフ】

原作：グリッドマン

総監督：雨宮 哲

監督：宮島善博

脚本：長谷川圭一

キャラクターデザイン：坂本 勝

（敬称略）

(C)円谷プロ (C)2023 TRIGGER・雨宮哲／「劇場版グリッドマンユニバース」製作委員会