サザンオールスターズの桑田佳祐（７０）が、テレビ朝日系アニメ「あかね噺（ばなし）」（土曜・後１１時半）のエンディング主題歌「ＡＫＡＮＥ Ｏｎ Ｍｙ Ｍｉｎｄ〜饅頭こわい」を務めることが１２日、発表された。すでに、同アニメのオープニング主題歌「人誑し／ひとたらし」を担当。完全書き下ろし曲でＯＰ、ＥＤの両方の主題歌を手がけるのは４８年のキャリアで初めて。桑田のソロの新曲が作品全体を彩ることになった。

第１話の放送では、番組の最後にオープニング映像がくる構成だったため、エンディング主題歌が不明だったが、１１日放送の第２話でその全貌（ぜんぼう）が判明した。

楽曲は、心地よいギターのリフレインに力強いサックスが絡む、キャッチーで軽快なイントロから始まるナンバー。明るく飄々（ひょうひょう）とした歌詞と桑田の骨太で伸びやかな歌声が、聴く人の背中をポンと押すようなポジティブなエネルギーに満ちたポップソングになっている。

この日、ノンクレジットエンディング映像が同アニメの公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで公開された。爽やかな夏の空気を感じさせるレトロタッチな映像に、高座、座布団、めくりといった今作ならではのモチーフが散りばめられ、ラストには楽曲タイトル「饅頭」が登場するなど、遊び心が満載だ。