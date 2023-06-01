桑田佳祐（70）が、テレビ朝日系アニメ「あかね噺」（土曜午後11時30分）でオープニング主題歌「人誑し／ひとたらし」に続いてエンディング主題歌も完全書き下ろししたことが11日、判明した。第1話は番組最後にオープニング映像がくる構成で、エンディング曲が明らかになっていなかった。この日放送の第2話でベールを脱いだ。

エンディング主題歌のタイトルは「AKANE On My Mind〜饅頭こわい」。聞く人の背中を押すようなポップソングで、主人公の桜咲朱音を想起させるワードも多い。桑田が同アニメへ最大級の敬意と愛情を込めた楽曲となった。

「あかね噺」は週刊少年ジャンプ（集英社）で連載中の本格落語ものがたり。アニメサイドの熱烈オファーにより、桑田がアニメのために初めて作詞・作曲した「人誑し／ひとたらし」がオープニング主題歌に決定。アニソン界に“大型新人”が登場したと話題になっていた。

オープニングとエンディングの両主題歌を完全書き下ろしで提供するのも、桑田のキャリア史上初めて。解禁にあわせて、公式YouTubeチャンネルではノンクレジットエンディング映像が公開された。高座、座布団、めくりといった作品モチーフがちりばめられ、ラストには楽曲タイトルにもなっている“まんじゅう”が登場する、遊び心あるカットとなっている。