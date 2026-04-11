◆ソフトボール ニトリＪＤリーグ・開幕節 第２日（１１日、群馬・宇津木スタジアムほか）

５季目が開幕し、昨季東地区１位の戸田中央が同３位のホンダからリーグ最多タイ記録の７本塁打の猛攻で１４―１で大勝し、白星発進を切った。２１年東京五輪金メダルの左腕エース・後藤希友（みう）が今季初戦の先発マウンドを任され、６回を６奪三振、被安打６の１失点に抑えた。「打線がすごくいい形で点数を取ってくれて、いい勝利になった。大事な一戦だったので、勝ち星が必ず私たちの方に来るにはどうしたらいいか考えながら、投げていた。いいスタートが切れました」と充実の汗をぬぐった。

５年前の東京五輪ではレジェンド・上野由岐子（ビックカメラ高崎）からマウンドを引き継ぐ、主にリリーフで活躍。２８年ロサンゼルス五輪に向けてはエースに成長を期す。西地区のトヨタから移籍初年度の昨季は１３勝をマークし、東地区最多勝に輝いた。２季目は「昨季以上の結果を残すことが、私の仕事」と２５歳は高い目標を掲げた。

坂本結愛捕手と組んだ初戦は、球速９０キロ台のチェンジアップを多投した新たなスタイルを見せた。日本人左腕最速１１６キロの直球を武器に、これまでは力で押してきたが、「三振が欲しいところ、ゲッツーが取れるケース…野手の守りやすさやチームの流れをいかに自分たちの方に持ってこられるかが大事」。緩急をつけ、打者の目線をずらすべく、直球の高さの出し入れを意識した。

０―０の２回にはエラーも絡んで２死一、三塁のピンチを迎えたが、ホンダの９番・山根葉月中堅手を力強い直球で見逃し三振に斬った。一方、２―０の４回１死一、二塁から代打の右打者・東紗良に対しては、無理に三振を取りに行かず、引っかけさせた。渡辺瑞貴三塁手が三塁ベースを踏んで一塁に送球し、理想的な“ゲッツー”を奪取。５回に日本代表でホンダの１番・大川茉由主将に中越えソロを浴びたが、勉強中の投球術で最少失点に抑えて勝利につなげた。

ロス五輪まで約２年。７月には五輪予選を兼ねた２７年Ｗ杯のグループステージが始まる。連覇に向けても大一番だ。９月には後藤の地元・愛知の名古屋アジア大会も控え、左腕は一層、気持ちが高まる。この日は５回に立った１打席では三振に倒れたが、投打二刀流にも挑戦中。「結果を残さないといけない」と繰り返す後藤。憧れる野球の大谷翔平投手（ドジャース）と同じ五輪の舞台で輝くために、まずは昨季果たせなかった「リーグ制覇」に挑む。

◆チャンピオンシップ レギュラーシーズン（ＲＳ）の成績上位８チームが進み、ノックアウト方式で実施。２戦先勝で１勝１敗の場合のみ第３試合を行う。準々決勝と準決勝はＲＳの上位チームのホームで催し、１位と８位、２位と７位、３位と６位、４位と５位が対戦。決勝は２５日〜２７日に横浜ＢＵＮＴＡＩで開催し、日本一を決める。