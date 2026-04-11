常本佳吾所属の名門バーゼル、スタジアム火災でスパイクやユニフォームなど焼ける「甚大な物的損害」
バーゼルは11日、前夜にホームスタジアム内のトップチーム用ロッカールーム周辺で火災が発生し、スパイクやユニフォームなどが焼ける甚大な被害が発生したことを発表した。同日に敵地で予定していたスイス・スーパーリーグのトゥーン戦は延期となる。
クラブによると10日の夜遅くにトップチーム用ロッカールームで激しい煙を伴う火災が発生。場内の各部屋のほか選手のスパイク、ユニフォームや練習用具といった備品、短期間では代替品を用意できない医療用具などに「甚大な物的損害」が生じたという。原因は不明だが人的被害はなかった。
また、スタジアム内の地下施設全体が当局によって封鎖された影響で、被害がなかった各用具や備品を持ち出すことも不可能な状態。スイス・フットボール・リーグ(SFL)に11日に予定されていたアウェー戦の延期を要請し、承認された。
バーゼルは21回の国内リーグ優勝を誇る名門クラブ。過去には柿谷曜一朗が所属し、現在は鹿島アントラーズ出身のDF常本佳吾が在籍している。
クラブによると10日の夜遅くにトップチーム用ロッカールームで激しい煙を伴う火災が発生。場内の各部屋のほか選手のスパイク、ユニフォームや練習用具といった備品、短期間では代替品を用意できない医療用具などに「甚大な物的損害」が生じたという。原因は不明だが人的被害はなかった。
また、スタジアム内の地下施設全体が当局によって封鎖された影響で、被害がなかった各用具や備品を持ち出すことも不可能な状態。スイス・フットボール・リーグ(SFL)に11日に予定されていたアウェー戦の延期を要請し、承認された。
バーゼルは21回の国内リーグ優勝を誇る名門クラブ。過去には柿谷曜一朗が所属し、現在は鹿島アントラーズ出身のDF常本佳吾が在籍している。