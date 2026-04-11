巨人の平山功太内野手（２２）が１１日のヤクルト戦（東京ドーム）に「７番・右腕」で先発出場し、７回にプロ初ヒットをマーク。しかしチームは２―３と惜敗した。

待望の１打が出た。平山は２点を追う７回二死走者の第３打席、相手先発・山野の投じた２球目・１２５キロの低め変化球をうまく拾って中前へ運んだ。これがプロ初安打となり、一塁に到達すると、安堵した様子を見せていた。

試合後には「複雑ですけど、次は自分がチームを勝たせられるように頑張りたいなと思います」と振り返った。

一方で守備ではホロ苦い失敗も…。初回無死二、三塁の場面で鈴木叶の右翼方向へのライナー性の打球を捕球しようとした際、体勢を崩し転倒。その間に二者が生還した。この一連のプレーを「スライスする打球に対して取れると思って反応したんですけど、スパイクの歯が引っかかってしまって…」と反省。苦い表情を浮かべていた。

それでも、この日のスタメン入りに「ワクワク感と緊張感がちょうどいいぐらいであって、すごくいい収穫があった１日だったかなと思っています」と口にした背番号６９。プロ初安打の記念球は、両親にプレゼントするようだ。