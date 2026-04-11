巨人のブライアン・マタ投手（２６）はは１１日のヤクルト戦（東京ドーム）で先発登板。５回９７球を投げて６安打２失点と粘投も、来日初勝利を挙げることはできなかった。

初回は制球に苦しんだ。先頭・長岡への四球、サンタナの左前二塁打で無死二、三塁とピンチを招くと、鈴木叶が右前に放った打球は右翼・平山の転倒で三塁打となり、２点を失った。４、５回には得点圏に走者を背負ったものの、要所を締めてマウンドを降りた。

試合後「マメができ始めた」と指先を気にしている様子の背番号４２。自身の投球について「緊張というよりはアドレナリンが出ていて、逆に気持ちが高揚しすぎて、気持ちのコントロールが少し難しかった」と明かしながらも「自分の力をできるだけしっかり出して、追加点にせず、チームがなんとか勝てるようなスコアは維持できた」と手応えを口にした。

杉内投手チーフコーチは「（初回は）緊張感があった。元々持っているポテンシャルは、三振もゴロも狙って取れるピッチャーですので、２回以降が本来のピッチングかなと思います」としつつ「本人は来週、大丈夫って言ってるんで、その方向で予定しています」と次回の登板に期待を込めた。