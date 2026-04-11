ABEMA「スーパーフォーミュラ」の生中継で告白

スピードスケート女子で2018年平昌五輪の団体パシュート、マススタートを制した高木菜那さんの愛車遍歴が話題だ。国内最高峰のフォーミュラカーレース「スーパーフォーミュラ」のABEMA生中継にスタジオゲスト出演した際、妹の美帆さんが乗っていた一台も明かしている。

5日、番組内のトークコーナー「ピット裏トーク」にて「今乗っているのはRANGE ROVERのEVOQUE」と説明。公式サイトによると希望小売価格670万円からの厳つい一台だ。「現役中はロードバイクを乗せてトレーニングや合宿に行くことが多かった」とSUVを選んだ理由を明かしている。

高木さんはこれまでにイギリスの高級スポーツカー「アストンマーティンDB11」を所有。新車価格2000万円超とされる高級車だ。「高級というか、お上品な音を出すじゃないですか。やっぱりスポーツカーならではの踏んだ瞬間の加速力が好きすぎて。G（重力加速度）が大好きなんですよね、遠心力が」とも愛を持って語った。

2月のミラノ・コルティナ五輪で銅メダル3つを獲得し、3月に現役引退を表明した妹・美帆さんはボルボに乗っていたという。菜那さんは「マススタートをやっていたこともあり、私は駆け引きが得意な人間だったので、いろんなモータースポーツ、F1、スーパーフォーミュラ、ラリーと全然違うので。見ていくのが面白いなと感じました」とモータースポーツの面白さを表現した。



（THE ANSWER編集部）