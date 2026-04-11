◆陸上 金栗記念選抜陸上中長距離大会（１１日、熊本・えがお健康スタジアム）

男子５０００メートルＡ決勝で、早大の鈴木琉胤（るい、２年）が１３分２０秒６４の自己ベストで日本勢２番手の６着、増子陽太（１年）が１３分２２秒８７のＵ２０日本新記録で日本勢３番手の７着だった。日本勢トップの４着は１３分１６秒３８で今年３月に早大を卒業した山口智規（ＳＧホールディングス）だった。

鈴木は昨年、５０００メートルで５月の関東インカレ２位、６月の日本選手権では学生トップの１０位になるなど存在感を示し、今年の第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）は４区で区間記録まで１秒差に迫る日本人歴代最速タイムをマーク。試合後は「この大会のためにスピード感覚だったり、練習を重ねた。この大会に懸けていた分、自己ベストという形で示せたので良かった」と安堵（あんど）の表情を浮かべた。

早大は昨年１２月の全国高校駅伝１区で鈴木の持っていた日本人最高記録を塗り替えて区間賞を獲得した増子、同２位の新妻遼己（はるき、兵庫・西脇工）、同３位の本田桜二郎（鳥取城北）と大型ルーキーたちが加入。シーズン序盤から抜群の勢いを見せ付けた。