久保建英が復帰戦でアシスト！　ソシエダは後半ATに痛恨の失点、リーグ戦連勝ならず

いきなりアシスト #久保建英‼️



ボックス内に入ってきたクロスを

久保が頭で折り返し#オスカルソン がゴールに叩き込む🥅



久保のアシストでホームチームが

逆転に成功🙌



🏆 ラ・リーガ第31節

⚔ レアル・ソシエダ v アラベス

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