アーセナル、運命の首位決戦前に手痛い黒星…ギェケレシュPK弾で一時追いつくもボーンマスに敗れる

⚖️早くも追いつく⚖️



相手のハンドで獲得したPKを#ギョケレシュ が鋭いキックで

ゴールネットに突き刺す🎯💥



リーグ戦2戦連発となるゴールで

試合は振り出しに↩️



🏆 プレミアリーグ第32節

⚔️ アーセナル v ボーンマス

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