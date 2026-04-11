【桜花賞】2歳女王スターアニスは母譲りのスピードで一冠目を狙う！



阪神ジュベナイルフィリーズ スターアニスが優勝（c）SANKEI

4月12日に阪神競馬場で行われる、春の牝馬クラシック開幕戦・第86回桜花賞＜GI 3歳オープン（国際）牝（指定）定量コース：1,600m（芝・右 外）＞は昨年に引き続き、今年の桜花賞も混戦模様を呈している。

そこに待ったをかけるのが2歳女王スターアニスだ。

スプリント重賞で2勝を挙げたエピセアロームを母に持つ彼女は母譲りのスピードが最大の武器に。

デビューから3戦すべてで出遅れても類まれなスピードで取り返すかのように上位に食い込んでいった。

そうして迎えた阪神JF。キャリア4戦目にして初めて出遅れずにゲートを出た彼女はそのまま中団で脚を溜め、最後の直線へ。

西日を浴びながら栗毛の馬体を金色に輝かせながら、母譲りのスピードを存分に生かす形で突き抜け、2歳女王の頂に。跳びの大きい走法も阪神外回りコースにマッチし、のびのびと走れたことが勝因となった。

母同様の優れたスピードを持ち、そして母以上のスケールを感じさせるスターアニス。

甘くてスパイシーな香りで知られる香辛料から名を取った彼女はこのレース、どんな味付けでファンを魅了してくれるだろうか。



■文／福嶌弘





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