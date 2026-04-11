◆陸上 金栗記念選抜陸上中長距離大会（１１日、熊本・えがお健康スタジアム）

男子５０００メートルＡ決勝で、今年３月に早大を卒業した山口智規（ＳＧホールディングス）が社会人初戦に挑み、１３分１６秒３８で日本勢トップの４着。「しっかり勝ちきろうとレース前から思っていた」と大粒の汗をぬぐった。

終始、積極的なレース展開を見せた山口。ラスト約６００メートルでは「勝負しないといけない」と海外勢の前に出るなどレースを大いに盛り上げて自己ベストを更新。今年の第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）ではエース区間の２区で区間４位と快走。その勢いを落とさなかった。

早大の鈴木琉胤（るい、２年）も１３分２０秒６４の自己新、増子陽太（１年）が１３分２２秒８７のＵ２０日本新。電光スクリーンに後輩たちの姿が見えたときは「負けられない。絶対に勝ちきろうと思った」と奮起。レースも早大勢が席巻した。

今季の大一番は９月の愛知・名古屋アジア大会。「激戦になっている日本中長距離界ですが、自分が盛り上げていきたい」と頼もしく話した。