３日、多くの人でにぎわうハルビン開江文化ウイークの会場。（ハルビン＝新華社記者／沈易瑾）

【新華社ハルビン4月11日】中国黒竜江省ハルビン市を流れる松花江のほとりで3〜5日、「ハルビン開江文化ウイーク」が開催された。会場内の舞台では漁猟生活を表現した民俗劇が上演され、観客を千年前の世界へいざなった。

氷が解ける春に川開きを祝うハルビンの開江文化は長い歴史を持つ。川辺に住むホーチョ（赫哲）族や満族などが独自の風習を育み、新たな年の豊漁と穏やかな天候を祈る伝統が根付いている。開江祭は2020年に同省の第6次無形文化遺産の代表的項目に登録された。

３日、特産品マーケットで魚料理を撮影する来場者。（ハルビン＝新華社記者／沈易瑾）

1歳の孫を連れた市内在住の劉（りゅう）さんは「毎年必ず来ます。没入型の演出は臨場感がある」と、買ったばかりの魚形の飾りを持って熱心に見入っていた。

舞台そばの特産品マーケットは多くの人でにぎわった。ホーチョ族の精巧な魚皮工芸品や鉄鍋で煮込んだ魚料理が並び、来場者の行列ができた。この時期に捕れた魚は身が締まって味が濃く、松花江ならではの春の味とされる。

期間中は毎日、パレードや獅子舞が披露され、参加型の魚捕りゲームなども行われた。無形文化遺産エリアでは伝統文化に親しめるよう、魚の皮を使って描く「魚皮画」やカバノキの皮を使う焼き絵「樺皮画」、麦わら絵などが展示された。（記者/沈易瑾）