83日ぶりにピッチに立った久保。(C)Getty Images

写真拡大

　４月11日に行われたラ・リーガの第31節で、久保建英が所属する７位のレアル・ソシエダが15位のアラベスとホームで対戦した。

　１月18日のバルセロナ戦で左ハムストリングを負傷し、約２か月半の離脱を余儀なくされた久保は、出番なしに終わった前節のレバンテ戦に続いて、ベンチスタートとなった。

　ソシエダは３分、CBチャレタ＝ツァルがクロスの対応を誤り、オウンゴールで先制点を献上する。

　５分にはCKからそのチャレタ＝ツァルにチャンスが訪れるも、ファーサイドで合わせたヘッドは相手GKシベラに阻止される。

　それでも14分、スチッチが強烈なミドルシュートを叩き込み、同点に追いつく。

　しかし24分、１失点目と同様の形から、トゥリエンテスのクリアボールが相手FWディアバテに当たってゴールイン。再びリードを許す。

　その３分後にトゥリエンテスがミドルシュートを放つと、GKシベラが触った後にポストに直撃したボールが再びシベラに当たってゴールに吸い込まれ、オウンゴールで振り出しに戻す。
 
　ついにその瞬間が訪れたのは54分、久保が投入され、83日ぶりの出場を果たす。

　拍手を浴びてピッチに入った日本代表MFはさっそく結果を残す。60分、セットプレーの流れから左サイドからクロスをヘッドで折り返し、オスカールソンの勝ち越し弾をアシストする。

　今シーズン４つ目のアシストをマークした14番は、80分にも得意の突破からチャンスを創出するなど躍動する。

　後半アディショナルタイム２分にセルヒオ・ゴメスが危険なファウルで退場となったソシエダは、同６分にボジェのシュートで痛恨の失点。３−３のドローに終わった。

　なお、約30分間プレーした久保は、この試合のマン・オブ・ザ・マッチに選出されている。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部
　
【動画】復帰した久保がいきなりのアシスト！

 