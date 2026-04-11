さすがは久保建英だ！83日ぶりの出場で６分後に“ヘッド”アシスト！いきなり躍動でMOMに選出、ソシエダは後半ATに痛恨失点で３−３ドロー
４月11日に行われたラ・リーガの第31節で、久保建英が所属する７位のレアル・ソシエダが15位のアラベスとホームで対戦した。
１月18日のバルセロナ戦で左ハムストリングを負傷し、約２か月半の離脱を余儀なくされた久保は、出番なしに終わった前節のレバンテ戦に続いて、ベンチスタートとなった。
ソシエダは３分、CBチャレタ＝ツァルがクロスの対応を誤り、オウンゴールで先制点を献上する。
５分にはCKからそのチャレタ＝ツァルにチャンスが訪れるも、ファーサイドで合わせたヘッドは相手GKシベラに阻止される。
それでも14分、スチッチが強烈なミドルシュートを叩き込み、同点に追いつく。
しかし24分、１失点目と同様の形から、トゥリエンテスのクリアボールが相手FWディアバテに当たってゴールイン。再びリードを許す。
その３分後にトゥリエンテスがミドルシュートを放つと、GKシベラが触った後にポストに直撃したボールが再びシベラに当たってゴールに吸い込まれ、オウンゴールで振り出しに戻す。
ついにその瞬間が訪れたのは54分、久保が投入され、83日ぶりの出場を果たす。
拍手を浴びてピッチに入った日本代表MFはさっそく結果を残す。60分、セットプレーの流れから左サイドからクロスをヘッドで折り返し、オスカールソンの勝ち越し弾をアシストする。
今シーズン４つ目のアシストをマークした14番は、80分にも得意の突破からチャンスを創出するなど躍動する。
後半アディショナルタイム２分にセルヒオ・ゴメスが危険なファウルで退場となったソシエダは、同６分にボジェのシュートで痛恨の失点。３−３のドローに終わった。
なお、約30分間プレーした久保は、この試合のマン・オブ・ザ・マッチに選出されている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】復帰した久保がいきなりのアシスト！
１月18日のバルセロナ戦で左ハムストリングを負傷し、約２か月半の離脱を余儀なくされた久保は、出番なしに終わった前節のレバンテ戦に続いて、ベンチスタートとなった。
ソシエダは３分、CBチャレタ＝ツァルがクロスの対応を誤り、オウンゴールで先制点を献上する。
それでも14分、スチッチが強烈なミドルシュートを叩き込み、同点に追いつく。
しかし24分、１失点目と同様の形から、トゥリエンテスのクリアボールが相手FWディアバテに当たってゴールイン。再びリードを許す。
その３分後にトゥリエンテスがミドルシュートを放つと、GKシベラが触った後にポストに直撃したボールが再びシベラに当たってゴールに吸い込まれ、オウンゴールで振り出しに戻す。
ついにその瞬間が訪れたのは54分、久保が投入され、83日ぶりの出場を果たす。
拍手を浴びてピッチに入った日本代表MFはさっそく結果を残す。60分、セットプレーの流れから左サイドからクロスをヘッドで折り返し、オスカールソンの勝ち越し弾をアシストする。
今シーズン４つ目のアシストをマークした14番は、80分にも得意の突破からチャンスを創出するなど躍動する。
後半アディショナルタイム２分にセルヒオ・ゴメスが危険なファウルで退場となったソシエダは、同６分にボジェのシュートで痛恨の失点。３−３のドローに終わった。
なお、約30分間プレーした久保は、この試合のマン・オブ・ザ・マッチに選出されている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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