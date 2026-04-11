WBC世界バンタム級挑戦者決定戦

ボクシングのWBC世界バンタム級2位・那須川天心（帝拳）が11日、東京・両国国技館で同級挑戦者決定戦で同級1位の元2階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダ（メキシコ）に9回終了TKO勝ち。5月に行われるWBC同級タイトルマッチの王者・井上拓真―井岡一翔戦の勝者への挑戦権を手にした。戦績は27歳の那須川が8勝（3KO）1敗、35歳のエストラダが45勝（28KO）5敗。視聴者からは那須川の“変化”に驚く声も上がった。

序盤から強烈な左ボディーを繰り出し、着実にダメージを与えた那須川。8回を終えての公開採点ではジャッジ3者の支持を得た。10回に入る前にエストラダが試合を諦め、那須川の勝利が決定。ガッツポーズとともに思わず涙した。人生初の再起戦。井上―井岡の勝者への挑戦権を得た。

エストラダを苦しめたのは那須川の強烈なボディーとスピードだった。敗戦後は救急車で病院に搬送され、会見できず。プロモーターのファンエルナンデス氏が取材に応じ「素晴らしい試合をした選手にお祝いをしたい」と那須川を祝福した。エストラダは2ラウンド前から脇腹を痛めており、ドクターの話を聞いて棄権したという。6回のバッティングについては「確かにネガティブな状況をつくったが、それよりも脇腹の影響が大きい。天心選手のスピードに手を焼いた」とした。

この試合で猛威を振るった那須川のボディーに、X上の視聴者も「天心のボディー打ちはかなり危険説」「天心は強くなったなぁ左ボディーが冴えてた」「明らかにボディー効いてた」「天心、攻撃力増した？」「アバラ折れてない？」「こんなに強いのか…!!」などと反応していた。

トレーナーを務める葛西裕一氏も会見で「あのボディーは私も練習中に何回か落とされそうになった」と語るほど。進化した“神童”が再び王座への挑戦権を得た。



（THE ANSWER編集部）