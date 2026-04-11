怪我人続出のアーセナルが敗れる。リーグ戦では2か月半ぶりの敗戦 ボーンマスは無敗記録を12試合に伸ばす
プレミアリーグ第32節、アーセナル対ボーンマスの一戦がロンドンのエミレーツ・スタジアムで行われた。
事前に怪我人が多いと報じられていたアーセナルはブカヨ・サカ、リッカルド・カラフィオーリ、ミケル・メリーノ、ユリエン・ティンバー、マルティン・ウーデゴーがメンバー外となる一方で、新10番であるエベレチ・エゼがベンチに戻ってきた。
ボーンマスは冬に加入し、すでに存在感を示しているライアンが右サイドでのスタートとなる。
17分、アウェイのボーンマスが先制。10番のライアン・クリスティーがスルーパスを出し、左サイドからアドリエン・トリュフォーがクロス。これをファーサイドでイーライ・ジュニア・クルピが合わせた。クルピはこれでリーグ戦二桁得点に到達。
34分、アーセナルがPKを獲得。得意のセットプレイの流れから右サイドでガブリエウ・マガリャンイスがクロスを挙げ、近くにいたクリスティーの右手に当たる形となった。
キッカーはギェケレシュ。冷静にゴール左に突き刺し、スコアは1-1の同点に。
65分、後方からのロングパスにギェケレシュが抜け出し、ジョルジェ・ペトロヴィッチとの1対1を制したかに思われたが、副審はオフサイドのフラッグを上げていた。
74分、ボーンマスに追加点。右サイドからのパスにアレックス・スコットが抜け出し、ゴールネットを揺らした。ボックス近くでエヴァニウソンが囮となり、中央に空いたスペースに飛び込んだ。
終盤はアーセナルが得意のセットプレイからゴールを目指すも、ボーンマスの堅守を崩すことはできず、1-2でボーンマスの勝利となった。
アーセナルがリーグ戦で敗れるのは、1月のマンチェスター・ユナイテッド戦以来。ボーンマスは1月にアーセナルに敗れてからリーグ戦で12試合負けていない。
アーセナル 1-2 ボーンマス
アーセナル
35分 ヴィクトル・ギェケレシュ(PK)
ボーンマス
17分 イーライ・ジュニア・クルピ
73分 アレックス・スコット
またしてもリードを奪う— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) April 11, 2026
エヴァニウソンのフリックに
走り込んだのは #スコット
若き8番の得点でアウェイチームが
再び前に出る
プレミアリーグ第32節
アーセナル v ボーンマス
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