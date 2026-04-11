アーティストとしてだけではなく、俳優など様々な分野で活躍する、男性8人組ダンスボーカルグループ・MAZZELにインタビュー。新生活を迎える人へのエールや、グループとしての今後の目標、初の全国アリーナツアーで行きたい場所などを伺いました。

■2ndアルバムの収録曲『Get Up And Dance』 “音楽の自由さとMAZZELの楽しさ”を表現

BE:FIRSTやHANAと同じBMSGに所属し、音楽活動をはじめ、ドラマ、映画、バラエティーなど幅広い分野で活躍するMAZZELは、4月8日には2nd Album『Banquet』をリリース。アルバムに収録されている『Get Up And Dance』は、スチャダラパーの『GET UP AND DANCE』をサンプリングし、作詞をSKY-HIさんが担当した楽曲となっています。

――新曲『Get Up And Dance』はどのような楽曲になっていますか？

RAN：今回、特徴的なのが歌っている間とかにガヤというか、自由に声を入れたりしているところとか、それが個人の個性が出ていて、特にRYUKIとか本当好きなようにやったりしているので。そういうところが音楽の自由さとか、MAZZELの楽しさみたいなのを表すことができているんじゃないかなと思います。

■HAYATO「思ってたのと違ったご飯」 予定通りにいかなかったこと

――新曲の歌詞にちなみ“最近、予定通りにいかなかったこと”はありますか？

HAYATO：家でよく出前とかをするんですけど、間違えて丼ぶりの特盛りを2つ頼んでしまって、お昼に1人では食べきれなかったので、夜ご飯にもう１回同じものを食べたっていう。思ってたのと違ったご飯でした。

――普段からHAYATOさんは、おっちょこちょいな一面を見せることがあるんですか？

RAN：（この前）外部フェスがあったんですけど、その時にスタッフさんから「すみません。HAYATO君に鍵とイヤホンを届けてもらっていいですか？」って言われて。（HAYATOさんが）現場に鍵を忘れて帰って。

RYUKI：（HAYATOさんから）急に連絡がきて「今から家行っていい？」って。

HAYATO：帰れないので、RYUKIの家に居候しました。

■TAKUTO「よっしゃやってやろうぜ！」 初の全国アリーナツアーへの意気込み

グループ初の全国アリーナツアー、1st Arena Tour 2026“Shall we hit the Banquet？”の開催も決定したMAZZEL。4月25日から兵庫、愛知、福岡、東京で行われる予定です。

――グループ初の全国アリーナツアーですが、意気込みをお願いします。

TAKUTO：アリーナツアーが決まったとき、すごくうれしいという感情プラス、今の僕たちだったら堂々と立てるというか。胸張って“僕たちはアリーナツアーができるアーティストだ”っていうのも同時に思えた瞬間でもあったので、「大丈夫かなぁ、ドキドキ…」とかというよりは、「よっしゃやってやろうぜ！」って前向きな、ポジティブな感情でいられるぐらいまで、コツコツといろんな経験を積んできたのもあったので。すごく楽しみですし、MAZZELの良さをたくさんの方に知ってもらえるようにたくさん準備しているので、たくさんの良さを見せつけたいなと思っています。

■ライブ開催地で行きたいところ NAOYA「カフェ飲んだり…」

――メンバーの出身地でライブも開催されますが、全員で行きたいところはありますか？

NAOYA：地元の神戸で…。

KAIRYU：地元ちゃうやろ！

RYUKI：まあまあまあ、地元のね？

NAOYA：GLION ARENA KOBEで（ライブを）今回させていただくんですけど、デビューしたときはそこが建設されてなかったんですよ。いつか地元のアリーナでしたいって思っていたら、今回このタイミングでアリーナツアーさせてもらえるので。（ライブ後に）僕がずっと毎日のように1人で行っていたポートタワーの下の海沿い、そこで1人で座って“カフェ飲んだり”とかしていたんですけど。

メンバー：カフェ飲んだり…。

KAIRYU：建物をってこと？

NAOYA：ちがうでしょ！ わかるでしょ！ そこでみんなでコーヒーとか飲んだりしたい。

■NAOYA メンバーの変化したと感じたところ

また、アーティストとして活躍するMAZZELですが、最近ではグループとしての活動だけではなく、ドラマや映画への出演など個人としての活動も増えています。

――ドラマ、映画、バラエティーなど個人の仕事も増えてきましたが、メンバーの変化したと感じたところはありますか？

NAOYA：ちょっと、メンバーに会っていない期間とかあったんですけど、帰ってきたらHAYATOがオレンジ髪の短髪になっていて、それはすごくびっくりしましたね。

SEITO：外見かよ！（笑）

NAOYA：中身か！ RYUKIとか、僕は舞台とかやっていたんですけど「舞台良かったよ！」とか。「ナオ君、頑張ってくれてうれしいよ」みたいなことを直接、言葉として言ってくれていたので、すごくうれしかったんで、ありがとうと思いました。

――NAOYAさんの話を聞いて、RYUKIさんはいかがですか？

RYUKI：ナオ君が忙しい時期も見てたし、楽屋とかで台本読んでたりとか、努力も知っていたので。終わった後に「めっちゃよかったよ」って伝えました。

■RYUKI「たっくんとかめっちゃ言ってくれるよね」

――メンバーが個人で出演している番組は見ますか？

RYUKI：たっくん（TAKUTOさんのニックネーム）とかめっちゃ言ってくれるよね。一番見てくれている。

KAIRYU：言われたことないなぁ…。

NAOYA：ナオも言われたことない！

TAKUTO：恥ずかしいんですよね、言うの（笑）。

SEITO：KAIRYUが録画チューナー最近買ったんですけど、その録画チューナーで初めて番組予約したのが、僕が1人で出ている番組やった。

KAIRYU：好きな番組とか自分の推しとかじゃなくて、SEITOが出た番組を最初に録画した。この愛もっと言って。

SEITO：こいつめっちゃええやつです（笑）。

■新生活を迎える人に応援メッセージ

――インタビュー時が春ということで、新生活を迎える人へ応援メッセージをお願いします。

EIKI：4月ウキウキで入学式とか、新しい会社とか新しいことを始める人が多いと思うんですけど。4月後半が一番挫折する気持ちがあると思うんですけど、その時期とかに僕たちツアーだったりとか、それこそアルバムも出ますし、僕たちアーティストなので“楽曲で救う”っていう職業だと思うので。MAZZELのコンテンツとかで笑って救われてくださったらうれしいなって、MAZZELを見て！ って言いたいです。

■今後の目標 SEITO「一歩ずつともに歩んでいければいいな」

――グループとしての今後の目標を教えてください。

SEITO：ファンの皆さんと一緒に幸せに一歩ずつともに歩んでいければいいなと思っております。（メンバーを見て）どうかなぁ…。

RAN：それが一番やから。