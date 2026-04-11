フィギュアスケート男子で五輪２連覇を達成した仙台市出身のプロスケーター、羽生結弦さん（３１）が制作総指揮を務めて単独で出演するアイスショー「ＲＥＡＬＩＶＥ（リアライブ）」が１１日、宮城県利府町のセキスイハイムスーパーアリーナ開幕した。羽生さんは「１人で滑り続けるのは僕にとっては１シーズンぶりだった。自分の新しい価値が生まれてくれればうれしいなと思っている」と振り返った。

第１部では、これまでのスケート人生を映像で振り返りながら、これまでに演じたプログラムを披露した。「アイスストーリーの中で滑ってきたプログラムを、新しくなってきた自分の体を通して、どう変わったか、今ここに生きていることを見せる」と語った。

第２部は、新作の「プリクエル」を披露。「主人公がいろんな旅路の中でだんだんと外の世界を知って、いろんな感情が芽生えてくるストーリーにしたつもり」とし、最後にはスクリーンに『Ｔｏ ｂｅ ｃｏｎｔｉｎｕｅｄ ｓｔｏｒｙ ４ｔｈ “ＷＨＩＴＥ…”』と映し出された。時期は明かさなかったが「フォースはやります。コンセプトはもうできていて、もう物語は書ける段階にある。次に向けてまた頑張りたい」と話した。