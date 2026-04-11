◆陸上 金栗記念選抜陸上中長距離大会（１１日、熊本・えがお健康スタジアム）

男子１万メートルで帝京大の楠岡由浩（４年）が２８分１７秒６６で優勝を飾った。地元・熊本で快走し「人数が少ない中でのレースでしたが、しっかり練習していた通りの走りをすることができた。一つの過程として、ホッとしています」とすがすがしい表情で振り返った。

実業団選手の中で、ただ一人学生で出場。約４０００メートルから「残り６０００メートルくらいだったら押し切れると思った。練習でも、一人で走ることはしています」と後続をグンと突き放して早い段階で勝負を決めた。

昨年１１月の全日本大学駅伝で駒大の佐藤圭汰（京都陸協）が持つ区間タイ記録をマークし堂々の区間賞を獲得。その約２週間後に挑んだ１万メートルでは２７分５２秒０９をマークし、帝京大で初の２７分台ランナーとなった。

今年の第１０２回箱根駅伝ではエース区間の２区を任されたがレース中に足底をけがし、区間２０位。それでも「単純な力不足もあったと思う」と結果を真正面から受け止める。約１か月後から練習も再開し「土台作り」を念頭に、これまでのケアなども一から見直しているという。

箱根駅伝の往路でまさかの１７位に沈んだ帝京大だが、復路は５区間全員が区間７位以内で走り、９位に滑り込んで大逆転でシード権を獲得。仲間の力走を見て「結果で元気づけられた。来年しっかりリベンジして、チームに恩返ししないといけないなと思いました」と気持ちはさらに引き締まった。

今シーズンも帝京大の大黒柱として、強い意識で取り組む。「自分がしっかりと引っ張っていって、チームを強くしていきたい。箱根駅伝は最高順位の３位以上を目指しています。取れたらいいよねっていう順位ではなく、取らないといけない」。良い形で開幕した大学ラストシーズン。楠岡の快走から、帝京大は今季もインパクトを残す。