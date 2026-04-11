◇WBC世界バンタム級挑戦者決定戦 那須川天心―ファンフランシスコ・エストラダ（2026年4月11日 東京・両国国技館）

元日本スーパーライト級王者・細川バレンタイン氏（44）が自身のYouTube「細川バレンタイン/前向き教室」を更新。再起戦で勝利した那須川天心（27＝帝拳）について語った。

元2階級制覇王者のエストラダに9回終了後のTKO勝ちを飾った結果について「俺の言った通りだろ」と切り出した。

細川氏はエストラダの有利を主張していた人は「最近の試合を観ていないと思う」と指摘した。

元スーパー王者だが、全盛期を過ぎた相手だけに結果は予想通りとなった。

では天心の戦い自体はどうだったか？

細川氏は「（アニメキャラのような）イナズマ的動きが天心のよさと思っていたけど正直どんどん普通のボクサーになっている」と指摘した。

そして「もちろんメチャクチャ強いんだよ。俺の天心のイメージはボクシングの動きに縛られない、それで12ラウンド動けたらいいんだけど、難しいと思うんだよ」と、スタイルの変更を理由を推測した。

エストラダには余裕で勝てると予想していた細川氏だが、「ただ、もう一度井上拓真とやったらどうかと今聞かれたら普通に拓真が勝つと思う」と言い切った。

では、どうすれば天心が拓真に勝てるのか？

細川氏は「拓真選手より速く動く。（難しいけど）それをやるのがスーパー。今日は後半までスタミナ持たせるためにあえて遅く動いていたと思う」と説明した。