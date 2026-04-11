月の裏側を巡る１０日間の計画「アルテミス２」で、地球からの最遠距離の更新という偉業を成し遂げた宇宙船「オリオン」。

搭乗した飛行士４人は日本時間１１日、大気圏再突入時の負荷を耐え抜き、地球に戻ってきた。人類史に残る一歩は、半世紀以上途絶えたままの次なる夢「月面着陸」への期待を高めている。（ヒューストン 中根圭一、科学部 村岡拓弥）

米テキサス州ヒューストンのジョンソン宇宙センターにある管制室。オリオンが大気圏に入ると、米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）の管制担当者は息をのみ、無事を祈った。

音速の３０倍以上の秒速約１１キロ・メートルで大気圏に突っ込む。予想される飛行士の全身にかかる負荷は重力の３・９倍、大気を圧縮する船体の周囲の温度は約２７６０度に達する。電波が遮断され、通信は約６分間途絶えた。想定通りだが緊張が張り詰めた。

「こちらでははっきり聞こえている。皆、元気だ」

通信が回復し、宇宙船からリード・ワイズマン船長（５０）の落ち着いた声が伝わると、歓声が上がった。

オリオンはパラシュートを広げ、速度を落としてカリフォルニア州サンディエゴ沖に着水。目標地点からの誤差はわずか１・６キロ・メートル未満だった。待機していた艦船までヘリコプターで運ばれた４人の飛行士は笑顔を見せ、周囲に手を振った。準備された車いすは使わず、艦上を自力で歩いた。

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オリオンの飛行は記録ずくめだった。日本時間２日に打ち上げられると、約２５時間後の同３日には、１９７２年のアポロ１７号以来となる地球周回軌道外に飛び立った。月の裏側に回り込んだ同７日には地球からの距離が４０万６７７１キロ・メートルに達し、アポロ１３号が７０年に樹立した最遠距離の記録（４０万１７１キロ・メートル）を６６００キロ・メートル上回った。

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ＮＡＳＡによるとオリオンは計約１１２万キロ・メートルを飛行。地球が月の地平線に沈む「地球の入り」や、月が太陽を覆い隠す皆既日食を観測し、７０００枚以上の写真を地球に届けた。

半世紀以上前の「アポロ計画」で月に向かったのは全員が白人の米国男性だった。しかし今回の飛行士では、ＮＡＳＡのビクター・グローバー氏（４９）は有色人種、クリスティーナ・クック氏（４７）は女性、カナダ宇宙庁のジェレミー・ハンセン氏（５０）は米国人以外として、それぞれ初めて有人月探査に参加した。

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今回の飛行は、米国が主導し日本も参加する有人月探査「アルテミス計画」の第２弾だ。

オリオンは複数の軌道を想定通りのルートで乗り継いだ。地球から遠く離れた環境で、生命維持装置などが設計通り作動するか検証する狙いは、おおむね達成された。船外に排出するはずの尿が凍結し、トイレが詰まるトラブルもあったが、大事には至らなかった。

米国は２０２８年に有人月面着陸を目指しており、今回の成果が生かされる。

ＮＡＳＡのアミット・クシャトリヤ副長官は記者会見で力強く述べた。「アポロ乗組員から受け継いだ灯火を、月の裏側まで運んでくれた。月面への道は開かれた」