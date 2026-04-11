新日本プロレスのウルフアロン（30）が11日、ABEMA開局10周年記念特別番組「30時間限界突破フェス」目玉企画「ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円」に出場。最後に柔道男子60キロ級東京五輪金メダルの高藤直寿さん（32）を豪快な大外刈りで投げ、勝利を飾った。

高藤さんは3月9日に現役引退を発表したばかり。息の詰まる攻防を見せたが、最後は疲労が見えてきた東海大の先輩を大外刈りで“一本”をとり、ガッツポーズをつくった。

圧巻の6連勝で1000万円を死守。「ずっと怖さがあった。気を抜くタイミングがなかった。ちょっと空いたスペースにネコのように入ってくるので」と先輩との対戦を振り返り、「久しぶりに柔道脳みたいなのが活性化されて、うまくプロレスに生かしていきたい」と語った。

100キロ級東京五輪金メダルのウルフアロンは、第1部でお笑いコンビ「カカロニ」の栗谷を大内刈り、ベンチプレス400キロの藤本竜希を内股、最強ラガーマンのノッコン寺田を内股で勝利を収めた。

第2部ではルール変更を申し出たRIZINにも参戦するる格闘家の矢地祐介を3カウント、元大関で柔道経験のある把瑠都を大内刈りで下していた。

ルールは「柔道×プロレスハイブリッド」番組特別ルールで実施。「マットに背中をつけて3カウントを奪う」または「投げ技で一本を取る」ことで勝利とする。4分1ラウンド。4分以内に決着がつかない場合はドローとなる。なお、全ての打撃技、関節技、締め技および急所への攻撃、かみつき行為は禁止となり、双方が柔道着を着用。

▼高藤直寿さん 組み手でしっかりさばきたいと思っていたが、思っていた以上に圧が強くて、最後つかまってしまった。最後の大外刈り、60キロ級の僕が受けた中でもこんな速い技くるっていうスピードで来たので、受けれて良かったなと思う。