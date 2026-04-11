巨人・阿部慎之助監督（４７）は、２―３と惜敗した１１日のヤクルト戦（東京ドーム）を総括した。

この日、来日初の先発マウンドに上がったブライアン・マタ投手（２６）は、初回に先頭・長岡に四球を許すと、サンタナにフェンス直撃の二塁打を浴びて無死二、三塁に。続く鈴木叶に先制適時三塁打を浴びて２点を献上した。

その後は５回まで要所を締め、無失点に抑えた右腕。５回６安打２失点の粘投に、阿部監督は「初回はさすがに力んでたなと。まあ、課題が明確にたくさん出たのでね、修正して次も頑張ってほしいなと思います」と次回登板での好投を期待した。

一方で打線は２点を追う３回に「８番・捕手」で先発出場した山瀬慎之助捕手（２４）がプロ初のソロを放って１点差に。さらには２点ビハインドの７回には「６番・三塁」で７試合ぶりにスタメン入りした坂本勇人内野手（３７）が待望の今季１号ソロを放ち、本拠地を沸かせた。

指揮官は山瀬の一発を「いい準備してきたから、出たんじゃないですかね」と評し、通算３００本塁打に王手をかけた背番号６については「久しぶりにあんな生きた打球を見たんでね。まだまだあそこ（バックスクリーン）にも入るんでね。大丈夫でしょう」と称賛した。