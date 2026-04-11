LILLIAN CARAT×鈴木ゆうか♡春夏カタログ最新LOOK特集

春から初夏へと移ろう季節にぴったりの最新コレクションが登場♡LILLIAN CARATから、鈴木ゆうかを起用したカタログ「SPRING READY」が公開されました。軽やかでフェミニンなスタイルは、今すぐ取り入れたい旬のムードが満載。新しい季節のコーディネートを楽しみたい方は必見です♪

主役級ワンピ＆フェミニンコーデ♡

LOOK1ではジャケット（10,890円税込）×ワンピース（14,300円税込）×クリップ（1,980円税込）の華やかなティアードスタイル。

LOOK5はワンピース（15,400円税込）のラッフルフリルで小顔＆スタイルアップ。

LOOK7はクロシェ編みニットワンピース（14,300円税込）で脚長効果を演出。

LOOK10はトップス（6,490円税込）×スカート（13,200円税込）の大人フェミニンコーデです。

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セットアップ＆きれいめスタイル

LOOK3はブラウス（9,790円税込）×スカート（12,100円税込）のレースセットアップ。

LOOK4はブラウス（9,790円税込）×パンツ（12,100円税込）の洗練コーデ。

LOOK8はジャケット（13,200円税込）×トップス＆パンツセット（15,950円税込）のペプラムスタイル。

LOOK6はトップス（8,690円税込）×スカート（13,200円税込）の軽やかセットアップです。

カジュアル＆小物まで網羅

LOOK2はトップス（8,690円税込）×スカート（10,890円税込）のマーメイドスタイル。

LOOK9はブラウス（10,890円税込）×パンツ（10,890円税込）に、ヘアアクセサリー（2,970円税込）＆ネックレス（2,970円税込）をプラス。

そのほか、シューズ（13,200円税込～17,930円税込）、バッグ（11,990円税込）、ハット（5,940円税込～8,800円税込）、ベルト（7,480円税込）、ピアス（4,950円税込）、インナー（4,290円税込／22,000円税込）など、小物まで充実したラインナップです。

新しい季節のおしゃれを楽しむ

LILLIAN CARATの「SPRING READY」は、全アイテムを組み合わせることで完成するトータルコーデが魅力♡

フェミニンからカジュアルまで幅広く楽しめ、毎日のスタイリングがもっと自由になります。鈴木ゆうかの着こなしを参考に、自分らしい春夏コーデを見つけてみてください♪