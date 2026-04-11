お笑いタレント明石家さんま（70）が、11日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜後10・00）に出演し、ものまねタレント長州小力（54）が道交法違反容疑で調べを受けていることについてコメノした。

捜査関係者によると、小力は9日午前、東京都中野区の路上で乗用車を運転中、赤信号で左折。取り締まり中の警察官が免許証を確認したところ、有効期限が約2カ月前に切れていることが判明した。容疑が固まり次第、書類送検する方針だ。

さんまはプロゴルファーのタイガー・ウッズが自動車事故を起こした話から、「小力が交通事故って…」と話を転換した。村上ショージから「交通事故っていうか、赤信号で止まらず、警察に“免許証を見せなさい”って言われて、“キレてないっすよ”って…」と、ジョークまじり説明が。さんまは「何言うてるの？」とツッコミを入れた。

あらためてさんまは「気の緩みなのか、甘えなのか」と疑問を口に。小力の今後について「テレビ的には当分、というのかな？反省して（からの復帰になる）」と見通した。

運転免許証は、失効後もやむを得ない事情の場合は、更新までに1カ月の猶予が設けられている。さんまは「本人が行くのを忘れてたのか。2カ月やから。猶予は1カ月あんねんな、過ぎてから。実質1カ月やねん」と指摘。「（更新に行くのが）邪魔くさかったのか、忘れたのかっていう」と推測した。

さんまは過去に芸人が当て逃げ事故を起こした例にも触れ、「その時にもちゃんと謝りゃ何もないのに、こんな仕事を休まなあかんて、どういう心の緩みやねんな」と疑問を口に。小力には「小力、早く帰ってきて頑張って欲しいですよ」とメッセージを送った。