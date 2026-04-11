ABEMA開局10周年を記念した特別番組『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！』で、元オリンピックマラソン選手が参戦し、コムドットに最速で襲いかかる場面があった。

【映像】軽快なステップで襲いかかる“元オリンピック選手”（12分30秒頃）

同番組は、5人組動画クリエイター・コムドットが最大1億円の賞金をかけ、30時間連続で襲いかかるミッションに挑戦する大規模バラエティ特別番組。ミッションをクリアし続ければ1億円を全額獲得できるが、失敗するたびにクリーム砲やパイ投げの罰ゲームを受け、賞金が減額されていく。

最初の10分間のゲームは、白装束の集団50人がコムドットに襲いかかり、「パイ1発につき賞金50万円減額されていく」というもの。前半戦では、既に5人のメンバーはパイまみれの状態に。

そして後半戦では、手投げパイを両手に持った、元オリンピックマラソン選手のエリック・ワイナイナが参戦。スタジオでは、さらば青春の光・森田が「ワイナイナ、感謝祭以外でも出るんかい！」と驚きの声を上げた。また、軽快なステップに対して「誰よりも動くワイナイナ」「この中で誰よりもできる派遣バイト」と大絶賛。

ワイナイナの参戦により、さらにパイまみれになっていくコムドット。ゲーム結果は、1億円が34発のパイによって、8300万円となってしまった。この結果に、コムドットは「1億あげる気ないだろ！」と声を荒げ、不満を漏らした。