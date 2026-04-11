Photo: カネコヒデシ

ルームサンダルっていろいろあるけど、数が多すぎてなかなかコレっ！というものに出会えないですよね。今回は、極上の柔らかさが病みつきになるルームサンダルにフォーカス。

まるでクリームみたいな極上素材

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筆者が最近ハマっているのは、神戸発の老舗ゴム素材メーカーの富士高圧が手がけたAIR rubber（エアラバー）と呼ばれる独立気泡の発泡ラバーのオリジナルブランド「buntA（ブンタ）」のルームサンダルです。

このサンダル、AIR rubberのなかでもクリームラバーと呼ばれるカテゴリーで、その名のとおり肌触りがまるでクリームのように滑らか。だから、触れた瞬間にとろけるような心地よさを味わえるんです。

高反発性と低反発性（衝撃吸収性）を兼ね備えた素材で、着用したときにしっかりとしたクッション性があるからとにかく履くだけでリラックス。

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指でサンダルの表面をグッと押すと、フワフワな感触ながらその絶妙なクッション性がお分かりになると思います。

軽いのに歩きやすい設計

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つま先部分を地面から持ち上げる形状のトゥスプリング設計で、グッと踏み込めるスムーズな歩行をサポート。そして、足の甲の骨と指の骨をつなぐ関節をしめつけないゆったり設計のため、足指がしっかり動かせるから、踏ん張れるし歩きやすい。

素足はもちろん、ちょっと寒いときはソックスインスタイルでも気持ちいいんです。しかも抗菌仕様にくわえ、洗剤での水洗いも可能。つねに清潔を保てるというのもうれしいですね。

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ルームサンダルとはいいつつも、ソールがしっかりとした硬めのラバー素材でできているので、筆者はわりとちょっとそこまでの外出用つっかけ的に使用しています。

新生活のタイミングで導入するのもいいですよ。