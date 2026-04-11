坂元達裕を擁する２部首位独走コベントリー、勝点−５で最下位のクラブとまさかの０−０。25年ぶりプレミア復帰決定は次節以降に持ち越し

坂元達裕を擁する２部首位独走コベントリー、勝点−５で最下位のクラブとまさかの０−０。25年ぶりプレミア復帰決定は次節以降に持ち越し