坂元達裕を擁する２部首位独走コベントリー、勝点−５で最下位のクラブとまさかの０−０。25年ぶりプレミア復帰決定は次節以降に持ち越し
４月11日に開催されたイングランド２部リーグ第42節で、坂元達裕を擁する首位のコベントリーは、最下位のシェフィールド・ウェンズデイとホームで対戦。加入３年目の坂元は今季も主力を担い、ここまで７ゴール３アシストをマークしているものの、前節のハル戦（０−０）で肋骨を負傷し、ベンチ外となった。
フランク・ランパード監督のもと、悲願のプレミアリーグ昇格を目指すコベントリーは、勝点84で首位を独走。一方、シェフィールド・Wは絶不調の上、財務問題で18ポイントを剝奪され、勝点−５でぶっちぎりの最下位に沈んでいる。
両者の立場は真逆にあるなか、コベントリーは力の差を見せつけたいところだったが、最後までゴールを奪えず。２試合連続でスコアレスドローで終わった。
１ポイントの積み上げに留まり、勝点は85に。コベントリーの25年ぶりのプレミアリーグ復帰は、今夜中に確定せず、次節以降に持ち越しとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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フランク・ランパード監督のもと、悲願のプレミアリーグ昇格を目指すコベントリーは、勝点84で首位を独走。一方、シェフィールド・Wは絶不調の上、財務問題で18ポイントを剝奪され、勝点−５でぶっちぎりの最下位に沈んでいる。
両者の立場は真逆にあるなか、コベントリーは力の差を見せつけたいところだったが、最後までゴールを奪えず。２試合連続でスコアレスドローで終わった。
１ポイントの積み上げに留まり、勝点は85に。コベントリーの25年ぶりのプレミアリーグ復帰は、今夜中に確定せず、次節以降に持ち越しとなった。
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