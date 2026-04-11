83日ぶりの出場の久保建英がいきなりアシスト！投入から６分後に勝ち越し弾をお膳立て
４月11日に開催されたラ・リーガ第31節で、久保建英が所属する７位のレアル・ソシエダが15位のアラベスとホームで対戦した。
１月18日のバルセロナ戦で左ハムストリングを負傷し、約２か月半の離脱を強いられた久保は、出番なしに終わった前節のレバンテ戦に続いて、ベンチスタートとなった。
ソシエダは３分、CBチャレタ＝ツァルがクロス対応を誤り、オウンゴールで先制点を献上する。
それでも14分、スチッチが強烈なミドルシュートを叩き込み、同点に追いつく。
しかし24分、１失点と同じような形から、トゥリエンテスのクリアボールが相手FWディアバテに当たってゴールイン。再びリードを許すも、その３分後にトゥリエンテスがミドルシュートを放つと、GKシベラが触った後にポストに直撃したボールがシベラに当たってゴールに吸い込まれ、オウンゴールで振り出しに戻す。
待望の瞬間が訪れたのは54分、ついに久保が投入され、83日ぶりの出場を果たす。
拍手に迎えられた日本代表MFはいきなり結果を残す。60分、セットプレーの流れから左サイドからクロスをヘッドで折り返し、オスカールソンのヘッド弾をアシストする。
久保はこれが今季４つ目のアシストとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】復帰した久保がいきなりのアシスト！
１月18日のバルセロナ戦で左ハムストリングを負傷し、約２か月半の離脱を強いられた久保は、出番なしに終わった前節のレバンテ戦に続いて、ベンチスタートとなった。
ソシエダは３分、CBチャレタ＝ツァルがクロス対応を誤り、オウンゴールで先制点を献上する。
しかし24分、１失点と同じような形から、トゥリエンテスのクリアボールが相手FWディアバテに当たってゴールイン。再びリードを許すも、その３分後にトゥリエンテスがミドルシュートを放つと、GKシベラが触った後にポストに直撃したボールがシベラに当たってゴールに吸い込まれ、オウンゴールで振り出しに戻す。
待望の瞬間が訪れたのは54分、ついに久保が投入され、83日ぶりの出場を果たす。
拍手に迎えられた日本代表MFはいきなり結果を残す。60分、セットプレーの流れから左サイドからクロスをヘッドで折り返し、オスカールソンのヘッド弾をアシストする。
久保はこれが今季４つ目のアシストとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】復帰した久保がいきなりのアシスト！