女優の田中みな実が、パーソナリティーをつとめる４日放送のＴＢＳラジオ「ガスワン ｐｒｅｓｅｎｔｓ 田中みな実 あったかタイム」（土曜・午後６時半）に出演。前週に続き、ゲストのお笑いコンビ「ドランクドラゴン」の鈴木拓とトークを展開した。

４月ということで、新生活を迎える人にアドバイスはあるかとの話題から、鈴木が、無理に話さなくても人の話を黙って聞いて「とにかく笑ってるだけでいいと思う」とし、相方の塚地武雅は、それで相手の心をつかんで周りに人が集まっているなどと話した。

田中は「基本、笑顔ベースの人って好感持たれると思ってて、（鈴木の相方の）塚地さんもそうでしょ。同期の江藤愛ちゃんもそうなのよ。江藤さんも基本、笑顔なの」と、ＴＢＳに同期入社した江藤愛アナウンサーの名前を挙げた。

鈴木が「全然違うもんね、田中さんとイメージが」と返すと、「私は基本、真顔が怖いから」と田中。すると、鈴木は「鶏ガラみたいに見える時あるもんね」と追い打ち。これにはさずがに田中も「鶏ガラ？どういうこと？それは普通に悪口なんですけど！撤回して！」と怒っていた。

鈴木が「江藤さんかわいいもんね」と話題を戻すと、田中も「はい、老若男女に好かれる、誰からも好かれる笑顔と雰囲気。まあるい雰囲気、やわらかい」と江藤アナを絶賛。鈴木が「田中さんはちょっと違いますもんね」と返すと、「でも、人それぞれ、持ち味がありますから」と答えていた。