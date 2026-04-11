コパ・デル・レイ決勝に間に合った!! ソシエダ久保建英が83日ぶり公式戦復帰!!
ソシエダMF久保建英が11日、ラ・リーガ第31節のアラベス戦に後半9分から途中出場し、左ハムストリングを痛めた1月18日の第20節バルセロナ戦(○2-1)以来83日ぶりの公式戦復帰を果たした。大雨が降りしきる中、ホームの大観衆からスタンディングオベーションで迎えられた。
久保は1月18日のバルセロナ戦で敵陣にスプリントをした際、左ハムストロング肉離れの重傷を負い、プロキャリアで初めて筋肉系トラブルによる長期離脱を強いられた。その後は一時日本でリハビリを行った後、2月下旬に個人練習、3月下旬にチーム練習を開始。第2次森保ジャパンでは初めて日本代表への帯同もせず、慎重に復帰プログラムを進めていた。
4日の前節・レバンテ戦からベンチ入りしたが、初戦は出番がなく、この日が待望の公式戦復帰。18日にはコパ・デル・レイ決勝を控えるなか、プロキャリア初のタイトルマッチに間に合わせた。
久保は1月18日のバルセロナ戦で敵陣にスプリントをした際、左ハムストロング肉離れの重傷を負い、プロキャリアで初めて筋肉系トラブルによる長期離脱を強いられた。その後は一時日本でリハビリを行った後、2月下旬に個人練習、3月下旬にチーム練習を開始。第2次森保ジャパンでは初めて日本代表への帯同もせず、慎重に復帰プログラムを進めていた。
¡Take ESTÁ DE REGRESO!— LALIGA (@LaLiga) April 11, 2026
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