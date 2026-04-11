ブンデスFWが規定体重10キロオーバーで怪我から復帰も…指揮官は理解示す「ただ批判するのはやめるべき」
ブレーメンのFWビクター・ボニフェイスが今月、右膝の負傷を乗り越えてトレーニング場に姿を見せたもの太ってしまっていた。それでもダニエル・ティウネ監督は離脱中のストレスが影響したものとみて理解する姿勢を示した。現地メディア『ビルト』が伝えている。
ボニフェイスは昨季のブンデスリーガで19試合8得点を記録した25歳のアタッカー。レバークーゼンからブレーメンにレンタル移籍した今季は同11試合無得点というなか、昨年12月に右膝軟骨損傷の怪我を負い、離脱を余儀なくされていた。
そうした負傷から復帰して練習場に姿を見せたボニフェイス。ところが現地メディアが撮影した写真などを見るとお腹がぽっこりと膨れた状態になっており、明らかに太っていることが判明した。膝の状態は問題ない一方、体重は求められている数値を最大10キロ上回っているため「試合に出場できる状態ではない」と報じられている。
ただティウネ監督はボニフェイスの状態について「私が知りたいのは背景は何か、彼に何が起きているか、なぜコンディションを維持できていないのかということ。ただ批判するのはやめるべき」と反応。また、「成功を収めてもなお上を目指したいと願う若手選手が数か月サッカーができないと言われた場合、精神的に大きな影響を受ける」とも語り、負傷離脱を余儀なくされたショックによるものと推察して大きく問題視することはしなかった。
現地メディアも「長期離脱のリスクとそれに伴うステップアップすることを失うことへのフラストレーションがボニフェイスを暴食に導いたようだ」と報じており、怠惰によるものではないとの見方をしている。
もっとも現状の体型ではピッチに戻れないことに変わりはない。指揮官は「なぜこうなったかには一定の理解がある。でもコンディションが整っていないとサッカーはできないよ」とコメントした。
ボニフェイスは昨季のブンデスリーガで19試合8得点を記録した25歳のアタッカー。レバークーゼンからブレーメンにレンタル移籍した今季は同11試合無得点というなか、昨年12月に右膝軟骨損傷の怪我を負い、離脱を余儀なくされていた。
ただティウネ監督はボニフェイスの状態について「私が知りたいのは背景は何か、彼に何が起きているか、なぜコンディションを維持できていないのかということ。ただ批判するのはやめるべき」と反応。また、「成功を収めてもなお上を目指したいと願う若手選手が数か月サッカーができないと言われた場合、精神的に大きな影響を受ける」とも語り、負傷離脱を余儀なくされたショックによるものと推察して大きく問題視することはしなかった。
現地メディアも「長期離脱のリスクとそれに伴うステップアップすることを失うことへのフラストレーションがボニフェイスを暴食に導いたようだ」と報じており、怠惰によるものではないとの見方をしている。
もっとも現状の体型ではピッチに戻れないことに変わりはない。指揮官は「なぜこうなったかには一定の理解がある。でもコンディションが整っていないとサッカーはできないよ」とコメントした。
Böyle bir kariyer çöküşü görülmedi.— Aykırı (@aykiri) April 1, 2026
Bir yıl içinde piyasa değeri 45 milyonda 5 milyon Euro’ya gerileyen Victor Boniface’in son hâli.
Boniface, menajerler aracılığıyla yaz transfer döneminde Türk takımlarına getirilmek istenmişti. pic.twitter.com/jr8f975VlR