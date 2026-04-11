ライプツィヒvsボルシアMG スタメン発表
[4.11 ブンデスリーガ第29節](レッドブル・アレーナ)
※22:30開始
<出場メンバー>
[ライプツィヒ]
先発
GK 26 マールテン・バンデボールト
DF 4 ビリ・オルバン
DF 5 エル・シャダイル・ビチアブ
DF 17 リドル・バク
DF 22 ダビド・ラウム
MF 13 ニコラス・ザイバルト
MF 14 クリストフ・バウムガルトナー
MF 24 ザベル・シュラーガー
FW 7 アントニオ・ヌサ
FW 40 ホムル
FW 49 ヤン・ディオマンデ
控え
GK 1 ペーテル・グラーチ
DF 16 ルーカス・クロスターマン
DF 35 M. Finkgräfe
DF 39 ベンヤミン・ヘンリヒス
MF 6 エゼキエル・バンズィ
MF 20 アサン・ウエドラオゴ
FW 9 ヨハン・バカヨコ
FW 10 ブラヤン・グルダ
FW 27 ティディアム・ゴミス
監督
オレ・ベルナー
[ボルシアMG]
先発
GK 33 モリッツ・ニコラス
DF 4 ケビン・ディクス
DF 16 フィリップ・サンダー
DF 30 ニコ・エルベディ
MF 6 ヤニク・エンゲルハルト
MF 9 フランク・オノラ
MF 17 イェンス・カストロップ
MF 26 ルーカス・ウルリッヒ
MF 27 ロッコ・ライツ
MF 29 ジョー・スカリー
FW 15 ハリス・タバコビッチ
控え
GK 23 ヤン・オルショフスキー
DF 2 ファビオ・キアロディア
DF 14 高井幸大
MF 7 ケビン・シュテーガー
MF 10 フロリアン・ノイハウス
MF 13 ジョバンニ・レイナ
MF 36 W. Mohya
MF 38 H. Bolin
FW 18 町野修斗
監督
オイゲン・ポランスキ
※22:30開始
<出場メンバー>
[ライプツィヒ]
先発
GK 26 マールテン・バンデボールト
DF 4 ビリ・オルバン
DF 5 エル・シャダイル・ビチアブ
DF 17 リドル・バク
DF 22 ダビド・ラウム
MF 13 ニコラス・ザイバルト
MF 14 クリストフ・バウムガルトナー
MF 24 ザベル・シュラーガー
FW 7 アントニオ・ヌサ
FW 40 ホムル
控え
GK 1 ペーテル・グラーチ
DF 16 ルーカス・クロスターマン
DF 35 M. Finkgräfe
DF 39 ベンヤミン・ヘンリヒス
MF 6 エゼキエル・バンズィ
MF 20 アサン・ウエドラオゴ
FW 9 ヨハン・バカヨコ
FW 10 ブラヤン・グルダ
FW 27 ティディアム・ゴミス
監督
オレ・ベルナー
[ボルシアMG]
先発
GK 33 モリッツ・ニコラス
DF 4 ケビン・ディクス
DF 16 フィリップ・サンダー
DF 30 ニコ・エルベディ
MF 6 ヤニク・エンゲルハルト
MF 9 フランク・オノラ
MF 17 イェンス・カストロップ
MF 26 ルーカス・ウルリッヒ
MF 27 ロッコ・ライツ
MF 29 ジョー・スカリー
FW 15 ハリス・タバコビッチ
控え
GK 23 ヤン・オルショフスキー
DF 2 ファビオ・キアロディア
DF 14 高井幸大
MF 7 ケビン・シュテーガー
MF 10 フロリアン・ノイハウス
MF 13 ジョバンニ・レイナ
MF 36 W. Mohya
MF 38 H. Bolin
FW 18 町野修斗
監督
オイゲン・ポランスキ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります