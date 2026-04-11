[4.11 ブンデスリーガ第29節](レッドブル・アレーナ)

※22:30開始

<出場メンバー>

[ライプツィヒ]

先発

GK 26 マールテン・バンデボールト

DF 4 ビリ・オルバン

DF 5 エル・シャダイル・ビチアブ

DF 17 リドル・バク

DF 22 ダビド・ラウム

MF 13 ニコラス・ザイバルト

MF 14 クリストフ・バウムガルトナー

MF 24 ザベル・シュラーガー

FW 7 アントニオ・ヌサ

FW 40 ホムル

FW 49 ヤン・ディオマンデ

控え

GK 1 ペーテル・グラーチ

DF 16 ルーカス・クロスターマン

DF 35 M. Finkgräfe

DF 39 ベンヤミン・ヘンリヒス

MF 6 エゼキエル・バンズィ

MF 20 アサン・ウエドラオゴ

FW 9 ヨハン・バカヨコ

FW 10 ブラヤン・グルダ

FW 27 ティディアム・ゴミス

監督

オレ・ベルナー

[ボルシアMG]

先発

GK 33 モリッツ・ニコラス

DF 4 ケビン・ディクス

DF 16 フィリップ・サンダー

DF 30 ニコ・エルベディ

MF 6 ヤニク・エンゲルハルト

MF 9 フランク・オノラ

MF 17 イェンス・カストロップ

MF 26 ルーカス・ウルリッヒ

MF 27 ロッコ・ライツ

MF 29 ジョー・スカリー

FW 15 ハリス・タバコビッチ

控え

GK 23 ヤン・オルショフスキー

DF 2 ファビオ・キアロディア

DF 14 高井幸大

MF 7 ケビン・シュテーガー

MF 10 フロリアン・ノイハウス

MF 13 ジョバンニ・レイナ

MF 36 W. Mohya

MF 38 H. Bolin

FW 18 町野修斗

監督

オイゲン・ポランスキ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります