お笑いタレント明石家さんま（70）が、11日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜後10・00）に出演し、「モーニング娘。’26」牧野真莉愛（25）がグループ卒業を発表したことに言及した。

牧野は9日、グループの公式サイトで卒業を発表。さんまは事前に報告を受けていたという。テレビ局プロデューサー経由で、牧野から連絡先を聞かれて教えたところ、牧野からすぐに連絡があったことを明かした。

さんまは「“好きです”とか言われるのかなと思ったら。辞めると思ってないから。連絡先を教えて欲しいなんて。好きそうな目してたなとか」と、告白されるのかと思っていたという。

「何の用やろ？と思って。すぐ連絡が来て。“お話が…”って。何か知らないけど、ドキドキして。“すみません、卒業しますので”って」。卒業の報告は寝耳に水だったようで、「“卒業するんです”って。“俺に言われてもな…”って言うた」と笑わせた。

同番組には毎週、ハロー！プロジェクトのメンバーが参加しているが、モー娘。の卒業メンバーが増えているこおに、さんまは「ほんまに少なくなっていってしまって」と寂しげ。牧野が25歳であることから、「25っていう響きに、アイドルの人は弱いみたいで」とつぶやいていた。

牧野は14年9月、12期メンバーとしてグループに加入。昨年7月からサブリーダーとしてグループのサブリーダーを務めている。今春開催のツアーをもって卒業することを発表。

月24日のツアー千秋楽、日本武道館公演が卒業公演になる。