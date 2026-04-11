天才いかさま師の異世界世直し冒険譚『天才詐欺師の異世界世直し』、マンガParkで連載開始
白泉社が運営する総合エンタメアプリ「マンガPark」にて「天才詐欺師の異世界世直し」(漫画：田鵺功空、原作：ヒグマ)の連載が2026年4月11日(土)よりスタートした。毎週土曜更新予定。
■『天才詐欺師の異世界世直し』(漫画：田鵺功空、原作：ヒグマ)あらすじ
ペテンに生き、ペテンに敗れた俺が、なぜ異世界に…!?
現代で悪名をとどろかせた詐欺師・トガネは、仲間の裏切りをきっかけに異世界へと転移。そこは強者が弱者を搾取する残酷にまみれた世界だった──。これまで培った騙しの技術を利用し、トガネは異世界をぶっ壊す策士へと変貌。そして裏切った“アイツ”への復讐に奔走し始める。
稀代の天才いかさま師が光を差し込む異世界世直し冒険譚、ここに開幕‼
マンガParkでは『天才詐欺師の異世界世直し』の新連載を記念して、読書チャレンジキャンペーンを実施。4月17日(金)までの期間限定＆読めば必ずコインがもらえるBIGチャンスとなっている。詳細はマンガParkアプリにて。
(C)田鵺功空・ヒグマ／白泉社
■『天才詐欺師の異世界世直し』(漫画：田鵺功空、原作：ヒグマ)あらすじ
ペテンに生き、ペテンに敗れた俺が、なぜ異世界に…!?
現代で悪名をとどろかせた詐欺師・トガネは、仲間の裏切りをきっかけに異世界へと転移。そこは強者が弱者を搾取する残酷にまみれた世界だった──。これまで培った騙しの技術を利用し、トガネは異世界をぶっ壊す策士へと変貌。そして裏切った“アイツ”への復讐に奔走し始める。
稀代の天才いかさま師が光を差し込む異世界世直し冒険譚、ここに開幕‼
マンガParkでは『天才詐欺師の異世界世直し』の新連載を記念して、読書チャレンジキャンペーンを実施。4月17日(金)までの期間限定＆読めば必ずコインがもらえるBIGチャンスとなっている。詳細はマンガParkアプリにて。
(C)田鵺功空・ヒグマ／白泉社