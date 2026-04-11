◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人２―３ヤクルト（１１日・東京ドーム）

巨人の新外国人ブライアン・マタ投手が来日初先発で初黒星を喫した。５回２失点６Ｋの粘投は実らず「アドレリンが出て、高揚しすぎて、逆に気持ちがハイになりすぎていた部分がある。コントロールが少し難しかった」と立ち上がりの２失点を悔やんだ。

それでも２回以降は立て直し、４イニング連続でゼロを並べた。試合後は右手にマメができたことを明かしたが、軽症を強調。杉内俊哉投手チーフコーチは「これだけの大観衆の前で投げるのも、もしかしたら初かもしれないのでね。三振も取れますし、ゴロも狙って取れるピッチャー。２回以降の姿が本来のピッチングかなと思います」と振り返り「本人は『来週大丈夫』と言っているので、その方向で一応予定しています。どうしても投げれないと言うんだったら、それは考えます。明日の状態を見てですね」と話した。

マタは外国人枠争いの関係で開幕２軍スタートだった。新外国人のハワードが４日のＤｅＮＡ戦で右足を負傷し、離脱した影響で先発のチャンスをつかんだ。