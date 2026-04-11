WBC世界バンタム級挑戦者決定戦

ボクシングのWBC世界バンタム級2位・那須川天心（帝拳）が11日、東京・両国国技館で同級挑戦者決定戦で同級1位の元2階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダ（メキシコ）に9回終了TKO勝ち。5月に行われるWBC同級タイトルマッチの王者・井上拓真―井岡一翔戦の勝者への挑戦権を手にした。戦績は27歳の那須川が8勝（3KO）1敗、35歳のエストラダが45勝（28KO）5敗。この試合ではラウンド間についてトレーナーから厳命されたことがあった。

序盤から強烈な左ボディーを繰り出し、着実にダメージを与えた那須川。8回を終えての公開採点ではジャッジ3者の支持を得た。10回に入る前にエストラダが試合を諦め、那須川の勝利が決定。ガッツポーズとともに思わず涙した。人生初の再起戦。井上―井岡の勝者への挑戦権を得た。

その後の会見では意外なエピソードを明かした。これまでの試合ではラウンド間でも椅子に座らず立ち上がった状態であることが多かったが、この日は毎ラウンド椅子に座って備えた。

会見でこの点を質問された那須川は「（トレーナーの）葛西さんに『絶対座れ』って怒られたので。『約束だからな』みたいな（笑）。今後は絶対に座ると思います」と頭をかいた。葛西裕一トレーナーは「ボクシングは座るんですよ。昔は15ラウンドだった。なるべく消耗せず相手を倒しに行くのがボクシング。言うことを聞いてくれてよかったです」と笑った。

那須川は「同じ景色がずっと見られて集中できた。（ラウンド間に立ってしまう）あれは癖。もうずっと座ることができると思う」と反省を込めて語った。

昨年11月の前戦で、現同級王者・井上拓真（大橋）を相手に世界初挑戦。ボクシング転向8戦目でスピード戴冠を目指したが判定負けし、格闘技キャリア55戦目で初黒星を喫した。敗戦後は3日ほどで練習を再開。キックボクシング時代に指導を受けた葛西氏のジムや、父・弘幸氏が運営する「TEPPEN GYM（テッペンジム）」でもトレーニングを積んでいた。



（THE ANSWER編集部）