◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人２―３ヤクルト（１１日・東京ドーム）

巨人の平山功太内野手が１１日のヤクルト戦でプロ初安打をマークした。「複雑ですけど、まあ次は自分がチームを勝たせられるように頑張りたいなと思います」と振り返った。

平山は「７番・右翼」でスタメン出場。２回の第１打席は右飛、５回先頭の第２打席は投ゴロだったが、７回２死の第３打席で、左腕・山野のカウント０ー１からのフォークをうまく拾って中前に運んだ。２試合、７打席目で待望の「Ｈ」ランプが点灯した。

しかし、初回無死二、三塁の場面で鈴木の右翼方向へのライナーを捕球しようとした際に転倒。打球が転々とする間に２者が生還する場面もあり「スライスする打球に対して取れると思って反応したんですけど、スパイクの歯が引っかかってしまって」と反省。「やってしまった以上は取り返せるのがあと８イニングあったので、気持ちの整理が追いつかない部分もあったんですけど、後半でどうにかって思いがあったのでそれはよかったと思います」と７回の守備では２死一、二塁から代打で出場した中村の右中間への深い飛球を追いながら背面キャッチ。ファインプレーもあった。

記念球は「お父さん、お母さんにあげたいと思います」と語った平山。悔しさもあったが、大きな一歩を踏み出した。