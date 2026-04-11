プロボクシングWBC世界バンタム級2位の那須川天心（27＝帝拳）が同級1位の元世界2階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダ（35＝メキシコ）を9回TKOで破った。約4カ月半ぶりの再起戦で復活を遂げ、昨年11月に敗れたWBC同級王者・井上拓真（30＝大橋）にリベンジするチャンスを得た。

公式戦初黒星から約4カ月半。連敗は許されない「崖っぷち」のリングで“神童”の白星に人気芸人が涙した。

序盤から有利に試合を展開した天心は、中盤戦以降も引かずに前に出続けた。6回には偶然のバッティングで相手が倒れるアクシデントもあったが、動揺せずに中盤戦も有利に展開した。7回終了間際には相手をロープに追い込んで強烈なボディーを打ち込む場面もあった。

8回終了後の公開採点では77−75、78−74、79−73の3−0でリード。10回開始前にエストラダはコーナーを立ち上がることができず、そのままTKO勝利で再起を飾った。

会場には天心の親友でもある霜降り明星・粗品も来場し、声援を送った。TKO勝利を見届けると、感情を抑えきれず目を真っ赤にして流れる涙を何度も拭い、親友の勝利を喜んだ。