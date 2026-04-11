元ノンノモデル、“親バカTシャツ”着用した家族ショット公開！ 「Tシャツ可愛すぎる」「はじける笑顔」
ファッション誌『non-no』（集英社）の元専属モデルでタレントの陽南子さんは4月9日、自身のInstagramを更新。親子ショットを披露しました。
【写真】陽南子の親子ショット
ファンからは、「めっちゃ可愛い」「めちゃくちゃ可愛い家族だね」「言葉悪いけど親バカTシャツ」「Tシャツ可愛すぎる」「はじける笑顔」と、称賛する声が相次ぎました。
(文:中村 凪)
【写真】陽南子の親子ショット
「めちゃくちゃ可愛い家族だね」陽南子さんは「家族3人で過ごす初めての春」とつづり、5枚の写真を投稿。桜をバックに、息子を抱っこした夫とのほっこりとした家族ショットを披露しています。「初めてで溢れてる毎日が新鮮だなぁ ((愛強めな 息子T着てますっ笑」ともつづり、2人とも息子の顔写真がたくさんプリントされた“親バカTシャツ”を着用したかわいらしい姿です。
息子とのツーショットを披露3月1日には「最近の詰め合わせ」と、息子との親子ショットを公開していた陽南子さん。ファンからは、「かわいい！癒される」「究極の癒し詰め合わせ」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)