俳優の高橋一生さん（45）が10日、映画『脛擦りの森』（すねこすりのもり）の公開初日舞台挨拶に、渡辺一貴監督たちと登場。妖怪愛を熱く語りました。

映画『脛擦りの森』（公開中）は、岡山に伝わる妖怪・すねこすりをモチーフに描く、美しくも残酷な愛の物語。主演の高橋さんは、森の奥深くで暮らす謎の男を演じています。

すねこすりとは、道ゆく旅人の足にまとわりつき離れない妖怪のこと。渡辺監督は、高橋さんがトーク番組で「すねこすりが好きです」と言っているのを見たのがきっかけで、出演をオファーしたといいます。

高橋さんは、番組での発言について聞かれると、「はっきり覚えています。通行人の邪魔をして、人を転ばせる存在ってどういう存在意義なのか、ちょっと謎ですよね。そこには何か理由があったり、そういうことを想像するだけの余白がある妖怪だったんですね。すねこすりはなぜ脛なのか？ なぜ擦るのか？ 僕の脳みそは、いつもそういうところに引っ掛かるんです。なんだか気になってしまってしょうがなかったっていうのが、子どもの頃からずっとありました」と振り返りました。

また、この日は妖怪に関する著書を数多く執筆している民俗学者で妖怪研究家の湯本豪一さんが、会場に来ており、高橋さんはイベント前に直接会話を交わしたといいます。

高橋さんは「人生で5本の指に入るくらい、緊張しております。いずれ弟子入りしたいと思っていた湯本さんにお会いできるなんて、思ってもいなくて･･･。今日はたぶん、眠れなくなると思います」と、憧れの人物との対面に興奮した様子で語りました。