【ワシントン＝池田慶太、ニューデリー＝青木佐知子】米国とイランの戦闘終結に向けた協議は１１日、仲介国パキスタンの首都イスラマバードで始まった。

イラン国営テレビや米メディアなどが伝えた。イランが事実上封鎖するホルムズ海峡の開放や、イランの核開発問題などが主要議題となる見通しだ。イラン側が米国との協議開始に条件を付け、協議入りから難航した。

米代表団を率いるバンス副大統領は１１日、副大統領専用機でイスラマバードの空港に到着。これに先立ち、モハンマドバゲル・ガリバフ国会議長が率いるイラン代表団も現地入りした。パキスタンとイランの政府によると、米国とイランの代表団は１１日、パキスタンのシャバズ・シャリフ首相と個別に会談した。

米イラン間の協議が直接か間接かは不明だ。欧米メディアによると、バンス氏とガリバフ氏による対面協議が実現すれば、１９７９年のイラン革命以降、米イラン間で最高位の対面での会談となる。

トランプ米大統領は１０日、ワシントン郊外で記者団に「（イランに）核兵器を持たせないことが最優先だ」と述べた。交渉が決裂しても「代替案は必要ない。彼らの軍隊は敗北した。我々はほぼすべてのものを弱体化させた」と指摘した。

協議はイランによる事実上のホルムズ海峡封鎖で、原油の高騰など世界経済が混乱する中で開かれる。同海峡の早期の完全開放と安全確保が急務で、トランプ氏はイランに強い圧力をかけて合意を迫る方針だ。

米紙ワシントン・ポストは１０日、米国が、イランで拘束されている米国人の釈放も要請する方針だと報じた。イランには少なくとも６人が拘束されているとされる。

一方、ガリバフ氏は１０日、ＳＮＳで、レバノンでの停戦と資産の凍結解除の２点を協議入りの条件として挙げていた。

米国とイスラエルは７日に発表された停戦合意がレバノンに適用されないとの立場だが、イランや仲介国パキスタンは合意の一部としており、協議前から主張は食い違った。

イランメディアが協議開始を報じたのは１１日夕。タスニム通信は「レバノンでの停戦に進展があった。完全ではないが、協議を通して真剣に追求していく」としている。

トランプ氏は、１０日の米紙ニューヨーク・ポストのインタビューで、協議の成否について「あと２４時間ほどでわかるだろう」と述べるにとどめた。