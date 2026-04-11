BRING™ インナー新作♡アウトドアでも快適な高機能下着

アウトドアでも快適に過ごしたい女性に♡BRING™とone novaのコラボから、高機能インナーが登場しました。汗冷えやムレといった悩みに寄り添い、調温性や速乾性を兼ね備えたアイテムは、日常使いにもぴったり。アクティブなシーンでも心地よく過ごせる、新しいインナー選びをチェックしてみてください♪

アウトドア対応の高機能素材

本コラボでは、再生ポリエステル「BRING Material™」とメリノウールを組み合わせた素材を採用。

調温性・吸湿性・抗菌防臭性を兼ね備え、汗をかいても快適な状態をキープします。さらに生地表面の凹凸加工により、肌との接触面を減らし、さらりとした着心地を実現しています。

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快適フィットのインナー設計♡

「WUNDERNOVA 3D ワイヤレスブラ」は8,085円（税込）、サイズはAB65-70からEF75-80までの6展開、カラーはApricot・Pistachio。

速乾性の高い穴あきパッドを採用し、ノンワイヤーでもしっかりホールド。

「WUNDERNOVA フルカバービキニ」は4,785円（税込）、XS～XLの5サイズ展開で、くいこみにくい設計が魅力です。

発売情報＆イベント

2026年4月13日（月）よりニュウマン高輪店とオンラインショップで先行予約開始。4月25日（土）から店頭販売、4月30日（木）より全国販売がスタートします。

また発売記念イベントも開催され、実際の使用感を体験できる特別な機会となっています。

快適さを味方に毎日を楽しむ

BRING™の新作インナーは、アウトドアと日常をシームレスにつなぐ優秀アイテム♡快適な着心地と機能性で、アクティブな日もリラックスしたい日もサポートしてくれます。

自分らしく心地よく過ごすための一着を、ぜひ取り入れてみてください♪