俳優の森七菜さん（24）が主演映画の初日舞台挨拶に、共演した一ノ瀬ワタルさん（40）、長久允監督（41）と登場。最近熱くなっていることを明かしました。

森さんが主演した映画『炎上』は、カルト宗教の信者である親に厳しく育てられた主人公が、家出をして、新宿・歌舞伎町で火をつけることになるまでを描いた物語です。

森さんは、実際に歌舞伎町で行われた撮影について「住んでもいたというか、ホテル泊まって、そこで過ごしてもいたので、たくさん思い出がありますけど。撮影している時に、本当にそこにいる人たちの肌感を感じられた瞬間っていうのはすごく刺激的でした」と振り返りました。

歌舞伎町のトー横に居場所を見つける若者を演じた森さんにとって、印象的な出会いもあったそうで「“僕が本物だ！”って言って、こちらに叫んできてくれる人とかもいて。それを聞いた瞬間に、“あ、そうだよな”みたいな。何かこう気持ちの設定の仕方みたいなのを、その人に教えてもらったような、学びを得たような感じがしたので、感謝しています。通りすぎた男の人に」と語りました。

また、イベントでは映画のタイトル『炎上』にちなんで、“最近、火がつくほど熱くなったことは？”と質問された森さんは「捨てることに火がついちゃって。もう本当、捨てようと捨てようと思って捨てたら、いるモノまで捨てちゃって。友達にあげているんですけど、全部（服は）。そうしたら次会った時に、その友達が自分の服をめっちゃオシャレに着ていたりすると、“それ、めっちゃかわいいじゃん、どこの？”とか聞いて。“返して”（と言う）みたいな事態になっていますね」と告白。

しかし、最近は熱もおさまってきたそうで「ちょっと反省して。（友達に）“マジで返してほしいな”って思ったりしている途中なので。ちょっともうこれ以上は捨てられないな」と明かしました。