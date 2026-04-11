【UEFAカンファレンスリーグ】マインツ 2−0 ストラスブール（日本時間4月10日／メーヴァ・アレーナ）

【映像】現地実況も絶叫した衝撃ミドル（実際の様子）

マインツの日本代表MF佐野海舟が、UEFAカンファレンスリーグの大舞台で衝撃のゴラッソを叩き込んだ。左サイドからの鮮やかなカットインから放たれたミドルシュートがネットを揺らすと、本拠地は地鳴りのような歓声に包まれた。

10分、左サイドの低い位置でボールを受けた佐野は、迷いなくゴールへ向かってドリブルを開始。マークについた相手DFをスピードで剥がしながら中央へと切り込むと、ペナルティーエリア手前から右足を一閃した。鋭い弾道のシュートは右ポストの内側を直撃し、そのまま吸い込まれるようにゴールへと突き刺さった。

この芸術的な一撃に、現地実況も興奮を隠しきれない様子で「ワンダフルゴール！」「カイシュー・サノ！」と思わず絶叫。マインツの本拠地メーヴァ・アレーナを埋め尽くしたサポーターたちは総立ちとなり、チームカラーである赤と白のタオルを激しく回しながら、日本からやってきた新たなヒーローを称えて狂喜乱舞した。

試合はその後、マインツがリードを守りきって2−0で勝利。この圧巻の先制弾と、それに応えるスタジアムの熱狂的なリアクションは、佐野が現地で勝ち得ている確かな信頼と人気を証明するワンシーンとなった。（ABEMA／WOWSPO／UEFAカンファレンスリーグ）