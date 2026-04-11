「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、Ｇ大阪０−１Ｃ大阪」（１１日、パナスタ）

アウェーの「大阪ダービー」を制したＣ大阪のアーサー・パパス監督は、プライドをのぞかせた。開幕戦（２月７日）は０−０で突入したＰＫ戦でＧ大阪に敗れたものの、この日のアウェーでの戦いは劣勢の時間帯をしのぎ、さらには後半のＰＫもＧＫ中村航輔が止めての完封勝ち。

長い１３分ものロスタイムでもゴールを与えなかったことで、同監督は「我々はガンバと（開幕戦とロスタイムを含めて）２００分試合をしているが、まだ得点を許していない」ときっぱり。

一方で、２連勝を逃したＧ大阪のビッシング監督は「彼ら（Ｃ大阪）は１、２回のチャンスをものにし、我々は４、５回のチャンスとＰＫがあった。決めきらなければ、勝てるものも勝てない。サッカーというものは、点を決めなければ勝てないスポーツだ」と険しい表情。前半に負傷交代したＤＦ半田陸の症状を問われると、深いため息をつきながら「すぐに交代をしなければいけなかった。まだドクターと話していないので、詳細を待っている段階だ」と話すにとどめた。